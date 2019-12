Moeder rijdt met 2,92 promille en dochter (9) op de achterbank rechtdoor op rotonde: “Besef dat ik een probleem heb” Mathias Mariën

17 december 2019

12u03 3 Damme Een 31-jarige vrouw is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot drie maanden rijverbod en twee jaar alcoholslot nadat ze met 2,92 promille in haar bloed én haar 9-jarig dochtertje op de achterbank rechtdoor reed op een rotonde. Daarbij reed ze een kunstwerk aan flarden.

De feiten dateren van 8 september 2018. De vrouw was even voor 22 uur op de terugweg naar huis, toen ze langs de Dorpsstraat in Damme de controle verloor over het stuur. Volgens haar eigen verklaring moest ze uitwijken voor een fietser, waarna ze rechtdoor reed op de rotonde en tot stilstand kwam tegen een kunstwerk. Enkele maanden voordien was ze al veroordeeld voor een ongeval in dronken toestand. “Ik besef dat het niet mijn eerste keer was. Ik heb sindsdien wel ingezien dat ik een probleem heb en werk er ook aan”, vertelde de vrouw tegen de rechter. “Rijden doe ik voorlopig niet meer. Ik wil anderen niet in gevaar brengen. Ook mijn dochtertje wil ik beschermen van mijn problemen.” De politierechter kon echter niet anders dan een strenge straf opleggen en veroordeelde de vrouw tot drie maanden rijverbod, twee jaar alcoholslot en een geldboete van 3.200 euro, waarvan de helft met uitstel. Als ze ooit nog met de wagen wil rijden, zal de vrouw ook moeten slagen voor haar rijexamens en medische en psychologische proeven ondergaan.