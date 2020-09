Minderjarige asielzoeker verdacht in onderzoek naar lastig gevallen meisjes aan bushalte Mathias Mariën

10u02 6 Damme De politie van Damme/Knokke-Heist is een onderzoek gestart naar enkele incidenten aan een bushalte in Sijsele waarbij meisjes werden lastiggevallen. Ondertussen kon een minderjarige verdachte geïdentificeerd worden. Het gaat om een bewoner van het nabijgelegen asielcentrum. “Ik eis maatregelen”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V).

Op sociale media doken de voorbije dagen verontrustende berichten op waaruit bleek dat minderjarige meisjes werden lastiggevallen aan de bushalte langs de Dorpsstraat in Sijsele. Ook op de bus zelf zouden er incidenten voorgevallen zijn. Die berichten kwamen ook tot bij burgemeester Joachim Coens, die zijn politiekorps de opdracht gaf de zaak grondig te onderzoeken. “In het onderzoek is intussen een verdachte geïdentificeerd. Het gaat om een minderjarige bewoner van het noodopvangcentrum”, zegt Coens in een mededeling.

Maatregelen

Bij de politie kunnen ze enkel bevestigen dat er een onderzoek loopt. “Omdat het om een minderjarige gaat, kunnen we momenteel geen verdere informatie geven”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. Burgemeester Coens is alvast niet van plan bij de pakken te blijven zitten en gaat in overleg met het Rode Kruis. “Ik zal de situatie bespreken en eis maatregelen”, zegt hij. Coens benadrukt ook dat alle onregelmatigheden zo snel mogelijk moeten gemeld worden bij de lokale politie.