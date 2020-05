Man (79) riskeert celstraf omdat hij illegale muntjak niet doodde Alexander Haezebrouck

26 mei 2020

15u32 0 Damme Een 79-jarige man uit Damme moest zich maandag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor het houden van een muntjak. Dat is een klein hert dat in Europa verboden is, omdat het gaat om een exoot die schade toebrengt aan onze ecosystemen. De man moest het dier doden, maar deed alsof het ontsnapt was.

Het Agentschap Natuur en Bos ontdekte dat de 79-jarige man uit Damme een muntjak houdt. Het hert staat sinds 2016 op de Europese lijst van invasieve, uitheemse soorten. Het is verboden muntjakken te importeren, houden of kweken. Daarom moest de man het dier doden. Dat kon de man niet over zijn hart krijgen. Hij zei dan maar dat het dier was ontsnapt. De muntjak werd later gesignaleerd in Zeebrugge. De man riskeert nu een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 500 euro. De muntjak werd in ons land voor het eerst opgemerkt in 2010. De herten vormen vooral een bedreiging voor boshyacinten, sleutelbloemen en andere plantensoorten. Mocht de muntjak zich kunnen verspreiden in Vlaanderen, dan zouden onze bossen daar zwaar onder lijden. Ze zouden uiteindelijk geen struiklaag meer hebben, waardoor ook vogels en vlinders er zouden wegblijven. Vonnis op 15 juni.