Maatregelen zijn versoepeld: bewoners mogen bijna vol asielcentrum nu tussen 9 en 20 uur verlaten Mathias Mariën

28 mei 2020

10u06 11 Damme De maatregelen voor de bewoners van het asielcentrum in de voormalige kazerne in Sijsele zijn na een eerste evaluatie opnieuw versoepeld. Ze mogen nu tussen 9 en 20 uur het centrum verlaten. Ondertussen zijn bijna alle 300 bedden er ingenomen.

Net als iedereen mogen de asielzoekers inkopen doen. Ook zij mogen maar met één persoon tegelijk de winkel binnen en moeten daarbij de social distancing naleven. Die regels zijn gekend, want ze gelden ook binnen het centrum. Elke bewoner mag een winkel bovendien maar één keer per dag bezoeken. Het dragen van een mondmasker wordt daarbij aangeraden. Een aantal asielzoekers beschikt over een bankkaart en kan daarmee betalen. Dit wordt aanbevolen.

Ook wandelingen en het gebruik van het openbaar vervoer worden toegelaten. Wandelen mag met maximaal 3 personen. Ook hier gelden dezelfde regels als voor niet-bewoners. Busverplaatsingen kunnen met het hele gezin.

Scholieren

Het stadsbestuur blijft samen met de lokale politie en het Rode Kruis de regels evalueren. Een bijkomende versoepeling zal afhangen van de mate waarin de regels worden nageleefd.

Het tijdelijk noodopvangcentrum opende begin april de deuren. Bijna alle 300 bedden in het centrum zijn bezet. Er wonen meer dan 20 nationaliteiten samen. Onder de bewoners bevinden zich gezinnen met kinderen, koppels, alleenstaanden en niet-begeleide minderjarigen. De jongeren die leerplichtig zijn in het secundair onderwijs krijgen les in het centrum of lopen school in Brugge. Voor de kinderen uit het basisonderwijs zoeken het Rode Kruis en de lokale scholen een passend aanbod.