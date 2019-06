Maak gratis een proefrit met elektrische wagens in Damme en Beernem Mathias Mariën

05 juni 2019

16u55 0 Damme Op 22 juni organiseren stad Damme en gemeente Beernem samen een dag waarop iedereen gratis en zonder enige verplichting proefritten kan maken met elektrische auto’s en motoren.

De eerste succesvolle belevingsdag elektrisch rijden vond vorig jaar plaats in Beernem. Op 22 juni is het sportpark in de Vissersstraat in Moerkerke de uitvalsbasis voor de ritten op de weg. Volgens Schepen Bart Desutter (CD&V+) is het logisch dat zo’n dag wordt georganiseerd. “Damme en Beernem hebben het Burgemeestersconvenant ondertekend. We hebben daarin beloofd om de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen. Daarom willen we minder voertuigen op de weg die rijden op benzine of diesel. Dat kan voor een deel door meer te stappen, te fietsen en gebruik te maken van het openbaar vervoer. Maar we moeten ook overschakelen op elektrische auto’s, motoren en brommers”, aldus Desutter. “Voor veel mensen is dat een stap in het onbekende. Daarom zorgen we ervoor dat iedereen al eens kan ervaren dat elektrisch rijden leuk en comfortabel is. Elektrische voertuigen rijden stil en erg soepel.”