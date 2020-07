Luide knal schrikt deel van Sijsele op Mathias Mariën

25 juli 2020

16u16 0 Damme Zaterdagmiddag even over half drie werden bewoners in de buurt van de Dorpsstraat en de Oedelemse Steenweg in Sijsele opgeschrikt door een luide knal.

Omdat er in de straat momenteel werken aan de nutsvoorzieningen uitgevoerd worden werd in eerste instantie gedacht aan een gasexplosie. De opgeroepen brandweer kon echter geen schade vaststellen. In de buurt was bij navraag ook nog elektriciteit aanwezig, dus was het niet meteen duidelijk waar de luide knal vandaan kwam.