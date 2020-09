Lees een e-boek uit de Damse bib op je eigen toestel Mathias Mariën

23 september 2020

16u39 0 Damme Leden van de Damse stedelijke openbare bibliotheek kunnen voortaan e-boeken downloaden naar hun eigen toestel. De bib sloot namelijk aan bij het platform cloudLibrary.

De collectie bevat ruim 2.500 titels. Boetes zijn met het nieuwe systeem uitgesloten. De boeken verdwijnen na 6 weken automatisch van het toestel. De gebruikers kunnen 2 e-boeken lenen en daarnaast nog 2 e-boeken reserveren. De e-boeken worden ter beschikking gesteld op tablet, smartphone, pc en de meest courante e-readers. Om vlot te starten werd een handig online stappenplan uitgeschreven of u krijgt hulp van een bibliotheekmedewerker. Stad Damme zet immers in op een persoonlijke ondersteuning voor wie niet digitaal is onderlegd. De collectie voor volwassenen bevat voornamelijk Nederlandstalige literaire en populaire romans, toegankelijke non-fictie aangevuld met een beperkt aanbod Engelstalige werken.

De meerderheid van de Vlaamse uitgevers zette haar schouders onder het cloudLibrary-platform. Dat platform is een samenwerking tussen Cultuurconnect, Standaard Boekhandel en Bibliotheca.