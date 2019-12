Landbouwster uit Moerkerke wint ‘Oscar voor land- en tuinbouwers’ Mathias Mariën

04 december 2019

07u33 0 Damme Els Vanneste, landbouwonderneemster uit Moerkerke, heeft de allereerste Agrafiek voor vrouwen in de wacht gesleept. Agrafiek - een soort ‘Oscar’ voor land- en tuinbouwers - bestaat al 30 jaar en zet inspirerende en innoverende bedrijfsleiders in de schijnwerpers.

Agrafiek beloont ondernemers die een toonbeeld zijn voor hun vakgebied en met een heldere toekomstvisie ook andere bedrijven kunnen inspireren. 2019 is het eerste jaar met een award, specifiek voor vrouwelijke ondernemers. Dat vrouwelijke ondernemers ook heel wat in hun mars hebben en een nieuwe koers durven uitzetten is nu duidelijk. Vlaanderen telt 1.600 vrouwelijke landbouwbedrijfsleidsters, waarvan 500 in de provincie West-Vlaanderen. Daarvan zijn 19 dames genomineerd en bleven 13 finalistes over.

Pleidooi

De jury koos voor Els Vanneste die in Moerkerke een gemengd bedrijf van melkvee, akkerbouw en varkens, runt. Els won de award omwille van haar uitdrukkelijk pleidooi voor meer evenwicht: evenwicht in bedrijfsvoering, bij overheidsmaatregelen, voor meer balans tussen arbeid en gezin en tussen landbouw en omgeving. Ze sprak een originele boodschap uit voor de nieuwe landbouwminister. Ook aan toekomstige land- en tuinbouwers geeft ze raad mee.