KWB Sijsele zamelt speelgoed in voor kwetsbare gezinnen Mathias Mariën

03 december 2019

15u52 0 Damme OCMW Damme is dankbaar voor de Sinterklaasactie van KWB Sijsele. De vereniging zamelde speelgoed in dat herverdeeld wordt onder kwetsbare gezinnen. Daarvoor doet het beroep op CAW Noord-West-Vlaanderen en OCMW Damme.

“We willen voor ieder kind een Sint”, zegt voorzitter Ignace Dobbelaere van KWB Sijsele. “Via onze actie helpen we de schoentjes vullen van kinderen in een kansarme thuis.” KWB Sijsele wil met haar actie ook aandacht vragen voor het armoedeprobleem. Het wil (groot)ouders en kinderen over het onderwerp doen spreken en filosoferen. De inzameling werd ook dit jaar een succes. Het veilig, duurzaam en verantwoord speelgoed is intussen geschonken aan de beide organisaties die het de volgende week in alle discretie en met het grootste respect voor de gezinnen in kwestie zullen herverdelen onder het doelpubliek. Zo blijft Sinterklaas het kinderfeest bij uitstek.