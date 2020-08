KSA Moerkerke bouwt een nieuw lokaal: “Bierverkoop moet kosten helpen dekken” Bart Huysentruyt

04 augustus 2020

11u10 0 Damme KSA Moerkerke start de bouw van een nieuw lokaal. De leidingsploeg engageerde zich vorig jaar al om als bouwheer op te treden en kreeg hiervoor het vertrouwen van het Damse stadsbestuur.

In het ontwerp is er aandacht voor een aparte opslagruimte voor buitenmateriaal, een aangepaste toneelruimte en een robuuste afwerking. Ondertussen werd er een hoofdaannemer aangeduid voor de industriebouw en ook een omgevingsvergunning is binnen.

Het huidige lokaal wordt op dit moment afgebroken om plaats te maken voor een nieuw gebouw van twee verdiepingen. Het doel is om het lokaal winddicht te hebben tegen het kerstverlof. “Voor de afwerking van de technieken zullen we ook zelf de handen uit de mouwen steken, samen met de welgekomen steun van enthousiaste ouders en sympathisanten”, zegt Michiel Dhont.

“Uiteraard brengt de nieuwbouw een kostenplaatje met zich mee. Daarvoor kunnen we dankbaar rekenen op een gedeeltelijke financiële ondersteuning van het stadsbestuur. Om de overige kosten te dekken, organiseren we een bierverkoop.”

Meer info daarover vind je op www.ksam.be/ksam-bier.