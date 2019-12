Klopjacht naar inbrekers op kerstdag voorlopig zonder resultaat Bart Boterman

26 december 2019

16u34 12 Damme In Moerkerke bij Damme is op kerstdag een grootschalige klopjacht gehouden op zoek naar inbrekers. De politie zette meerdere combi’s, speurhonden en een helikopter in. De zoekactie bleef vooralsnog vruchteloos.

Vanuit de Nieuwdorpstraat in Moerkerke kwam woensdagavond rond 21.30 uur de melding van een woninginbraak. Drie verdachte personen werden opgemerkt in de buurt. De politie besloot onmiddellijk de grote middelen in te zetten omdat de inbrekers zich mogelijk nog in de omgeving bevonden. De politiehelikopter RAGO screende de omgeving met een warmtecamera en speurhonden gingen op zoek naar een spoor. Maar de inbrekers konden tijdig ontkomen en de zoekactie werd na een uur zonder resultaat gestaakt. De politie van Damme/Knokke-Heist bevestigt de klopjacht. “Maar de zaak zit nog volop in onderzoek. Daarom kunnen we voorlopig niets kwijt”, klinkt het bij de politie.

Tijdens de feestdagen ruiken inbrekers extra hun kans om toe te slaan bij afwezigheid van bewoners. De politie roept daarom op tot extra waakzaamheid en voorzorgen. Het laten branden van de lichten in de woning kan een middel zijn om inbraken te voorkomen.