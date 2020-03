Kerkklokken in Damme en Sijsele zullen dagelijks om 20 uur luiden om zorgsector te bedanken Mathias Mariën

19 maart 2020

18u26 0 Damme In Moerkerke en Sijsele zullen de komende tijd elke dag vijf minuten lang de kerkklokken luiden om 20 uur.

Dat heeft burgemeester Joachim Coens gevraagd. “Op die manier tonen we onze steun aan de mensen in de zorg die ervoor zorgen dat we deze coronacrisis goed doorkomen. Zij verdienen dit”, aldus Coens.