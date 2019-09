Inhalen verboden in Stationsstraat: drukke weg wordt fietsstraat Mathias Mariën

14u47 0 Damme Een deel van de Stationsstraat in Sijsele wordt een fietsstraat. Het stadsbestuur van Damme wil zo de traagste weggebruikers richting de Cultuurfabriek, OC Rostune, de lokale basisscholen en jeugdhuis Loco beter beschermen.

Het gaat om een proefproject voor 6 maanden. Het project startte op 2 september bij het begin van het nieuwe schooljaar. De fietsstraat zal beginnen in de Dorpsstraat en eindigen ter hoogte van de spoorwegbedding. Dat is het smalste deel van de Stationsstraat en ook de enige plaats waar de fietsers weinig alternatieven hebben om zich te verplaatsen. “De Stationsstraat is een belangrijke verkeersas in Sijsele”, licht burgemeester Joachim Coens toe. “Het is niet alleen een doorgangsweg naar de scholen maar ook de enige toegangsweg naar de Cultuurfabriek waar wekelijks 300 kinderen deelnemen aan tal van activiteiten. In de straat is er ook een kinderopvang. Reden genoeg om de zwakkere weggebruikers er meer ruimte te geven. Ook elders in Damme plannen we nog investeringen in veiligheid voor deze doelgroep.”