Inbrekers stelen kluis uit woning, maar worden zelfde nacht geklist bij verkeerscontrole Siebe De Voogt

20 juli 2020

15u52 0 Damme Drie Albanezen riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot vier jaar voor vijf woninginbraken en zeven pogingen daartoe. In Moerkerke gingen de inbrekers eind vorig jaar aan de haal met een kluis. Ver raakten ze niet, want dezelfde nacht nog werden ze opgepakt bij een verkeerscontrole in Aalter.

De slachtoffers uit Moerkerke waren op 29 november vorig jaar gaan uiteten. Toen ze thuiskwamen, bleek hun keukenraam opengebroken te zijn. “Binnen waren alle kamers overhoop gehaald”, pleitte advocate Lore Arnou. “Uit een kast in hun kamer bleek de kluis verdwenen. Die inbraak heeft bij mijn cliënten een gevoel van onveiligheid veroorzaakt.” Het koppel had echter geluk, want dezelfde nacht nog werden de daders tegengehouden bij een verkeerscontrole in Aalter. In de koffer van hun wagen trof de politie de kluis aan en enkele gestolen horloges en kettinkjes.

Wet overtreden

Volgens het parket konden de drie Albanezen gelinkt worden aan nog een poging tot inbraak in dezelfde buurt. In totaal komt het drietal in aanmerking voor vijf inbraken en zeven pogingen daartoe in Aalst, Tienen, Neufchâteau en Gent. Ze riskeren celstraffen van vier jaar, 42 en 37 maanden. Twee van de inbrekers geven een deel van de feiten toe en vragen een straf met uitstel. Hun kompaan geeft toe dat hij aanwezig was bij de inbraak in Moerkerke, maar vraagt toch de vrijspraak. “De agenten hebben bij de verkeerscontrole flagrant de wet overtreden door zomaar de koffer van dat voertuig de doorzoeken”, pleitte zijn advocaat Patrick Bernard Martens. “Bovendien heeft mijn cliënt bij z'n eerste verhoor geen bijstand gehad van een raadsman.” Uitspraak op 31 juli.