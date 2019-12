IN BEELD. Welkom in het gezelligste kersthuis van Vlaanderen, inclusief indrukwekkend winterdorp: “Kerst staat voor ons gelijk aan sfeer en lichtjes” Mathias Mariën

13 december 2019

07u51 0 Damme Over kerstsfeer gesproken: de woning van Dona Vandenheule en Gino Dewitte is helemaal omgetoverd tot één groot kersthuis. Van decoratie buiten tot het reusachtig winterdorp in de woonkamer, werkelijk alles ademt kerst. Inclusief aangepaste boom in het toilet. “Het kostte ons drie weken om alles op te bouwen. Voor ons is de kerstperiode geen bijbels gebeuren, maar een feest vol gezelligheid”, zegt Dona.

Wie de woning van Dona (45) en Gino (44) in het pittoreske Moerkerke bij Damme binnenwandelt, kan er onmogelijk om heen: de feestdagen komen er écht wel aan. Werkelijk alles in hun woning ademt kerst. Quasi elk hoekje van het huis is versierd en doet onmiddellijk denken aan kerst. “Het is heus niet altijd zo groot en veel geweest”, glimlacht Dona. “We zijn twaalf jaar geleden begonnen met onze collectie. Elk jaar gingen we een stapje verder. Maar laat ons zeggen dat ik vrees dat we nu ongeveer aan ons plafond zitten qua oppervlakte. Van vrienden en familie krijgen we wel enorm veel reacties. Ook voor de kinderen is het heel leuk, natuurlijk.”

Winterdorp

Dat laatste hoeft niet te verbazen. Wie in een woning tien kerstbomen zet, weet dat bezoekers hun ogen zullen opentrekken. Zeker als je weet dat er ook duizenden lichtjes en andere decoratie staat uitgesteld én dat zelfs het toilet en de honden een aangepaste boom hebben. Vooral die in het toilet doet de wenkbrauwen fronsen. “Speciaal gemaakt om lege wc-rolletjes aan te kunnen hangen. Leuk, toch”, grinnikt Dona. Hét pronkstuk van de woning bevindt zich echter in de woonkamer. Daar staat een meterslang winterdorp uitgestald. Niet zo’n dorp dat je snel even gaat halen op zolder en klaar. Wél een winterdorp met ongelofelijk veel details, hoogteverschillen, dieren, personages en zelfs een schaatspiste. Het beschrijven is quasi onmogelijk. Je moet het bijna zelf zien om het te vatten. “We zijn drie weken bezig geweest om het op te zetten. Je kan dus wel geloven dat zowel Gino als ik ongelofelijk trots zijn op het resultaat”, zegt Dona. “Jaar na jaar hebben we extra details aangekocht. Van doe-het-zelf-zaken tot tweedehandssites: de zoektocht naar nieuwe spulletjes en accessoires verloopt zeer divers.”

Geen bijbels gebeuren

De belangrijkste reden voor het ongelofelijk versierde kersthuis van Gino en Dona, blijkt een nobel gebeuren te zijn. “Kerst is voor ons geen bijbels gebeuren, maar een feest vol gezelligheid en lichtjes tijdens deze donkere dagen. Zo vieren we ook met mensen die ons nauw aan het hart liggen of eenzaam zijn tijdens de feestdagen. Iedereen geniet hier mee”, zegt het koppel. Opvallend: hoewel ze beide zot zijn van kerstmis, moet hun woning op 2 januari volledig opgeruimd zijn. “Vanaf dan kunnen we weer beginnen denken aan ons Halloweendorp. Sinds een jaar versieren we ons huis in oktober ook in dat thema. Iets minder romantisch, maar mijn man is er zot van”, lacht Dona. “En geef toe: een kerstboom op je slaapkamer na de feestperiode is sowieso wat vreemd.”