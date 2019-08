Imker Antoon (71) vindt 300.000 bijen dood terug: “Ik denk dat ik weet wie ze heeft vergiftigd” Siebe De Voogt

09 augustus 2019

16u17 0 Damme Imker Antoon Rooryck (71) uit Sijsele is er het hart van in. 300.000 van zijn bijen heeft hij dood teruggevonden op een domein in de buurt. De beestjes bleken na onderzoek vergiftigd. Een vete met een kennis ligt volgens Antoon aan de oorzaak. “Ik ben 150 kilo honing kwijt. Maar de dader raakt niet alleen aan mij, maar de volledige gemeenschap”, stelt Antoon.

Al meer dan 55 jaar is Antoon Rooryck imker. Bijen zijn z’n grootste passie, net daarom doet het hem zo'n pijn wat hij op 11 juli meemaakte. “Ik ging na een afspraak met de eigenaar van het domein een kijkje nemen naar mijn bijen. Ik wilde inschatten hoeveel honing ik al had”, vertelt de man nog steeds aangedaan. “Voor mijn zes bijenkasten lag het vol dode bijen. Ze bleken duidelijk vergiftigd, want hun tong stak uit. Mochten ze ziek geweest zijn, zou dat niet het geval zijn. De dode dieren lagen op sommige plaatsen wel vijf centimeter dik. De stank was enorm. Ongeveer 80 procent van mijn bijen bleek dood: in totaal bijna 30 kilo zwaar. Ik stond als aan de grond genageld.”

Buurtonderzoek

Antoon ging meteen op onderzoek in de buurt. “Ik had raad gevraagd aan het voedselagentschap. Bijen halen hun voedsel in een straal van 3 kilometer, dus keek ik of er nog in de buurt zaten. Links en rechts van het domein worden nog bijen gehouden, maar die bleken ongedeerd. De vergiftiging was dus zeker niet afkomstig van pesticiden door een landbouwer. De zes bijenkasten staan ook afgelegen in een bos en zijn niet zichtbaar vanop de baan. Iemand met kennis van zaken moet dus vergif in de kasten gespoten hebben.” Antoon diende klacht in bij de politie en heeft een vermoeden naar de dader.

Een vete met een kennis zou volgens de zeventiger aan de oorzaak liggen van de vergiftiging. “Vroeger stonden mijn kasten op domein Ryckevelde, maar ik haalde ze uiteindelijk weg door een dispuut met iemand uit de buurt. Ik verplaatste de bijen naar even verderop, maar daar stonden ze blijkbaar ook niet veilig. Het voedselagentschap voert nu verder onderzoek naar het gif waarmee m’n bijen omgebracht zijn en bekijkt of ik mijn bijenkasten moet vernietigen.”

Scholen

De liefde van Antoon voor de zwart-gele beestjes is groot. Hij geeft geregeld uiteenzettingen voor kinderen en scholen en werkt ook volledig gratis samen met de dienst Toerisme van de stad Damme. “Ik heb nooit iemand kwaad gedaan en dan maak ik zoiets mee. Ik ben 150 kilo honing kwijt en de schade loopt mogelijk op tot 1.500 euro, maar dat is voor mij niet het belangrijkste. De dader heeft niet alleen aan mij geraakt, maar aan de volledige gemeenschap. Bijen zijn van een enorm belang voor de natuur én de volledige mensheid. Zonder kunnen we op deze planeet niet blijven leven. Ik kan er dan ook niet bij hoe iemand zich tot zo’n daden kan verlagen.”