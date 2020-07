Ideaal voor een staycation: verdwalen in Damse maïsvelden Mathias Mariën

24 juli 2020

14u42 3 Damme Nog de hele zomervakantie stelt Maïsterplan haar maïspoorten open naar aanleiding van de 400ste verjaardag van de Damse stadswallen. Jong en oud kunnen er samen hun weg zoeken tussen de maïsplanten.

22 jaar geleden besloot een Dams boerenkoppel om naast hun melkveebedrijf een maïsdoolhof uit te baten tijdens de zomervakantie. Het doolhof kende veel succes in de streek en bleef 4 jaar bestaan. Vorig jaar werd de fakkel van het landbouwbedrijf van vader op dochter doorgegeven en dat was meteen ook de heropstart van het Damse Polderlabyrint. Het concept heeft de tand des tijds doorstaan want vandaag slaat deze vorm van landbouwverbreding minstens zo hard aan. Naar aanleiding van de 400 jarige verjaardag van het Damse stadsplan, ontworpen door bouwmeester Vauban, werkten Janne Vanderyse en Maxime Vermetten van Maïsterplan samen met zaaimachinebedrijf Homburg Belgium om het ontwerp na te maken in de maïs. Een hele uitdaging maar het resultaat mag er zijn.

Vakantie in eigen streek

“Niets zo leuk als eens goed buiten ravotten met de kinderen, en zelfs de hond mag mee op uitstap”, zeggen de initiatiefnemers. De perfecte mix tussen rust en avontuur vind je in het centrum van het doolhof. Daar word je beloond met een sfeervolle bar vol frisse drankjes en lokale streekproducten. 3Je kan er zelfs lunchen op een dekentje tussen de strobalen. Zo willen we alles wat Damme te bieden heeft in de kijker zetten”, klinkt het.

Ballonvaart

Tijdens de tocht in het doolhof kan je acht borden zoeken met daarop quizvragen over de dieren die leven in de buurt van Maïsterplan. Als kers op de taart wordt op het einde van de zomer een groepje gelukkige bezoekers verloot die een idyllische ballonvaart met zicht over de Damse Polders winnen. Het doolhof is dagelijks geopend. Alle info is terug te vinden op www.maisterplan.be.