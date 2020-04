Hoe ga je als bedrijf om met coronacrisis? Johan en collega’s geven advies Mathias Mariën

07 april 2020

08u06 0 Damme Veel kmo’s zitten dezer dagen met vragen. Hoe moeten ze omgaan met de coronacrisis en de gevolgen ervan? Welke overheidsmaatregelen zijn voor hen van toepassing? Moeten ze hun strategie aanpassen? Hoe kunnen ze zich wapenen voor de wereld na corona? Johan Houbart uit Damme richtte daarom met een aantal collega’s het KMO Adviescentrum en helpt kmo-ondernemers en starters met gepast advies.

“Nu, meer dan ooit, staan we klaar om antwoorden te bieden op vragen van ondernemers. We willen er voor hen zijn en bieden een eerste sessie gratis aan”, aldus Johan Houbart. Het KMO Adviescentrum biedt hulp aan ondernemers en bestaat uit 11 experten die zaakvoerders en starters ondersteunen met advies en ondersteuning op maat. Hun expertise omvat de thema’s strategie, financieel advies, verkoop en overname, mens en organisatie, juridische vraagstukken, subsidiebegeleiding, communicatie, vormgeving en merkcreatie, social media marketing, web design en digitale automatisering. Online boek je een afspraak met een expert naar keuze voor advies per videocommunicatie of telefoon. Ook op de blog van het KMO Adviescentrum vinden bedrijven allerhande tips en tricks om door deze crisisperiode te komen.