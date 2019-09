Heemkundige kring ‘t Zwin Rechteroever viert 20-jarig bestaan Mathias Mariën

05 september 2019

09u06 0 Damme De heemkundige kring ‘t Zwin Rechteroever viert in september haar 20-jarig bestaan. “Ze vormen een enorme meerwaarde voor iedereen die interesse toont in de geschiedenis van Damme”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V).

De vereniging heeft ondertussen een vaste stek gevonden in de kerk van Moerkerke. De voorbije twee decennia realiseerde de heemkundige kring al diverse realisaties. Denk daarbij aan de restauratie van de Sarepta- en Waterhoekkapel, de herplaatsing van verschillende voordrachten, het peterschap van enkele graven. “Maar de parel op de kroon is ongetwijfeld de lancering van de Damse kapellenroute”, zegt voorzitter Denis Raman. “Maandenlang hebben we ons gebogen over de geschiedenis van 41 kapellen op Dams grondgebied."