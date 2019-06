Handelaar vrijgesproken voor valse verkoop van springpaarden Jelle Houwen

28 juni 2019

10u44 0 Damme Een 60-jarige Limburger is vrijgesproken voor vermeende oplichting en valse verkoop van 7 paarden van een paardenfokster uit Damme. De rechter oordeelde dat het niet om en strafrechtelijke zaak maar wel een burgerlijk geschil ging.

Het was de advocaat van C.V. die het verhaal uit de doeken deed tegen de strafrechter in Brugge. “Ze kreeg in 2012 een telefoontje van een man die haar het voorstel deed om paarden bij haar te komen ophalen, verder te verkopen en te trainen”, sprak advocaat Franky Baert. “Ze kende G.J. voordien niet maar wist wel dat hij veel contacten had in de paardenwereld. Zij zelf werd al een dagje ouder en dacht aan afbouwen met haar eigen zaak. Ze stemde toe en 7 paarden werden opgehaald. De afspraak was dat hij enkel vergoed wou worden mocht een van de paarden uitgroeien tot een echte topper en voor veel geld verkocht zou worden. De andere paarden zou bij verkoop gewoon betaald worden aan C.V. Ze liep echter met ogen open in op de mooie praatjes van G.J. want nadien bleken de paarden spoorloos verdwenen te zijn. Er bleken twee paarden verkocht te zijn in Tsjechië maar dat weet ze enkel omdat die koper haar mailde om de paspoorten van de paarden te krijgen. G.J. bleek amper nog bereikbaar te zijn en indien hij wel antwoordde waren het allemaal leugens. Twee paarden kon ze uiteindelijk nog terugkrijgen maar die waren intussen afgekeurd voor de ruitersport. Onze vraag is waar die drie andere paarden zijn? We weten intussen dat een paard intussen bereden wordt door iemand uit Saoedi-Arabië. Dat paard heet nu ‘Ted’ en is top-50 in de wereld. Het is ettelijke miljoenen euro’s waard. Dat paard is eigendom van C.V. Wij achten haar schade voor dat paard alleen al 200.000 euro.” Er is ook een tweede burgerlijke partij die iets gelijkaardigs meemaakte met G.J. Die wast zijn handen echter in onschuld. “Het gaat helemaal niet om 7 paarden maar om 2”, sprak zijn advocaat. “De twee paarden die nog in Tsjechië zijn maar waarvan de verkoop nog niet rond is. Twee paarden werden teruggegeven aan C.V. en de drie andere paarden, waaronder toppaard ‘Ted’ werden wél verkocht én betaald aan C.V, daarvan zit het bewijs in het dossier. Het gaat dus zeker niet om oplichting. Anders is dit gewoon een burgerlijke zaak.” De rechter volgde die redenering en wees de schadeclaim van 445.000 euro af.