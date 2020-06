Geen straatmuziekfestival door corona, maar Damme belooft toch een leuke zomer vol concertjes en theater Mathias Mariën

18 juni 2020

12u15 0 Damme Geen straatmuziekfestival in het centrum van Damme deze zomer, maar het stadsbestuur werkte met Peloezetoeren wel een alternatief uit dat aan de coronaregels voldoet.

Tweewekelijks zullen er sfeervolle muziek-, theater- en circusvoorstellingen op picknickdekentjes voor maximaal 200 personen of 20 bubbels plaatsvinden in verscheidene woonkernen in Damme.

Ze bestaan telkens uit een circus- of theatervoorstelling voor gezinnen in de namiddag en afzonderlijk een concertje ‘s avonds. “Door kleinschalige evenementjes te organiseren, hopen we dat de gezelligheid in onze stad niet verdwijnt”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V).

“Mensen moeten opnieuw samenkomen en cultuur delen. Dat verzet de gedachten en geeft een zomers gevoel. In de namiddag willen we vooral gezinnen bereiken.” Peloezetoeren past ook binnen de campagne ‘Ik Zomer West-Vlaams’ van het provinciebestuur.

De data van Peloezetoeren zijn niet lukraak gekozen. Ze sluiten aan bij de evenementen die door COVID-19 niet kunnen doorgaan of een andere invulling moeten krijgen. De eerste editie vindt plaats op 5 juli in Damme-centrum. Dat is het moment waarop het traditionele Straatmuziekfestival zou plaatsvinden. Tussendoor wordt er getoerd langs Sijsele, Lapscheure en Vivenkapelle. Eindigen gebeurt op 30 augustus in Moerkerke.

Tickets

Een ticket kost 5 euro per middag- of avondvoorstelling, maar wordt volledig gecompenseerd met een Damse Cadeaubon om te besteden bij een lokale ondernemer. Ook als de voorstelling door de weersomstandigheden wordt geannuleerd, ontvangt elke tickethouder een Damse Cadeaubon.

De ticketverkoop voor de voorstellingen op 5 juli start op 22 juni om 19 uur. Voor de latere edities is dat vanaf 30 juni om 19 uur.

Tickets en info: www.damme.be/peloezetoeren.