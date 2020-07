Geen gewonden bij zwaar ongeval in Oostkerke Mathias Mariën

01 juli 2020

08u22 0 Damme Dinsdagavond even voor middernacht gebeurde langs Koolkerkesteenweg in Oostkerke bij Damme een zwaar ongeval.

Op de brug kwamen twee personenwagens met elkaar in botsing. De klap was bijzonder hevig, maar als bij wonder raakte niemand gewond. De juiste omstandigheden waarin het ongeval gebeurde worden onderzocht. Door het ongeval lag het brugdek met brokstukken bezaaid en diende de brandweer de weg te reinigen. Dat zorgde gezien het late uur voor weinig problemen. Beide wagens zijn rijp voor de schroothoop en werden getakeld.