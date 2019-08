Federatie Distillateurs viert 750 jaar jeneverbes in Damme BHT

15u02 0 Damme De nieuwe ‘Federatie Distillateurs’ vierde zopas 750 jaar jeneverbes op de Markt in Damme.

Jacob van Maerlant vernoemde de jeneverbes voor het eerst in 1269 in zijn boek ‘Der naturen bloeme’. Een jeneverbes stond in die tijd in voor genezing of als levenselixir. In regenwater gekookte jeneverbes werd aanbevolen om buikpijn te genezen. Jeneverbes in wijn gekookt was dan weer goed tegen krampen. Nu is het eerder bekend als drank in jenever of gin. “Daarom komen we naar Damme”, zegt Olivier Vanderlinden. “Om Jacob van Maerlant even te eren.”

Een nieuwe federatie distillateurs (FEDD) is een groep bevriende distillateurs die elkaar steunen met raad en daadkracht. “Samen bekijken wij de problemen waar onze industrie-tak al verschillende jaren mee kampt. Nu staan wij niet meer aan de zijlijn, maar gaan wij op zoek naar oplossingen met de verschillende instanties.”