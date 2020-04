Eerste vijftien asielzoekers komen aan in Sijsele: “Ze moeten zich aan alle maatregelen houden, net als wij” Bart Huysentruyt

06 april 2020

14u07 52 Damme In de voormalige militaire kazerne in Sijsele zijn iets na de middag de eerste vijftien asielzoekers aangekomen. In een bus vanuit Brussel werden ze het terrein binnengeloodst. Zij zullen daar twee jaar verblijven, onder toezicht van het Rode Kruis. “Onze grootste taak is hen bewust maken van de coronamaatregelen”, zegt Ine Tassignon van het Rode Kruis.

Het Rode Kruis zal in opdracht van Fedasil voor twee jaar een noodopvangcentrum uitbaten in de leegstaande legerkazerne in Sijsele. Er mogen maximaal 300 asielzoekers worden opgevangen. De opening was in principe al voor eind maart gepland, maar werd door de coronacrisis uitgesteld tot 6 april. Het Dams stadsbestuur drong bij Fedasil aan op een verder uitstel gezien de huidige maatregelen, maar dat bleek niet haalbaar. Vanaf vandaag zullen verspreid over drie dagen telkens vijftien asielzoekers naar Sijsele komen: 45 in totaal, dus. De volgende bus komt op woensdag toe. Het gaat om personen van wie de asielaanvraag al een tijdje lopend is. Zij worden ook al langer medisch opgevolgd. Het gaat dus niet om asielzoekers die nog maar net België zijn binnengekomen.

Essentiële verplaatsingen

“De asielzoekers zullen in kleine groepjes, conform de social distancing-regels, de verplaatsing naar Sijsele maken”, vertelt Ine Tassignon van het Rode Kruis. “In de grote bussen moeten ze die regels al volgen en dat zal ook in de kazerne zelf doorgetrokken worden. Zo staan er veel minder tafels dan vroeger in de eetzaal en wordt iedereen bij het aanschuiven voor de maaltijd gevraagd om minstens anderhalve meter afstand te houden. De bewoners kunnen het opvangcentrum alleen verlaten voor een essentiële verplaatsing. Dat betekent: voor hun gezondheid, hun asielprocedure of een professionele reden.” Vaak hebben de nieuwe bewoners maar weinig benul van de coronamaatregelen in ons land. “Wij lezen elke dag het nieuws, maar deze mensen niet. Daarom is onze belangrijkste taak om hen daar dagelijks op te wijzen”, zegt Tassignon.

Badminton en volleybal

De asielzoekers moeten dus, net als alle andere Belgen, in hun kot blijven. Dat is in een opvangcentrum natuurlijk niet altijd een pretje. “We voorzien wel activiteiten om die mensen toch wat bezigheid te geven”, zegt Ine Tassignon. “Zo mogen ze zeker op hun eentje een wandeling maken en kan er ook badminton of volleybal gespeeld worden, in partijtjes van één tegen één.” Zolang de coronacrisis duurt, komen er zeker geen 300 asielzoekers naar Sijsele, hoewel het centrum wel die capaciteit heeft. “Door de ‘social distancing’-regels is dat niet mogelijk. Eenmaal deze periode voorbij is, is het wel de bedoeling dat het centrum dan volloopt.”