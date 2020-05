Eerste baby geboren in opvangcentrum in Sijsele: nog verschillende andere bewoonsters zwanger Mathias Mariën

15 mei 2020

07u41 50 Damme In het noodopvangcentrum van Sijsele is een eerste baby geboren. Dat bevestigt het Dams stadsbestuur. Opvallend: ook verschillende andere bewoonsters zijn momenteel zwanger.

Het gaat om een Burundese bewoonster die beviel van een zoontje. Er vonden intussen personen van meer dan 20 nationaliteiten een tijdelijke thuis in Sijsele. Onder de bewoners bevinden zich veel gezinnen met kinderen. Dat nog verschillende andere vrouwen - meer dan vijf - in verwachting zijn, is dan ook niet geheel abnormaal en eerder toeval te noemen. “Ook met de baby’s zal de maximumcapaciteit van 300 personen niet worden overschreden”, benadrukt het stadsbestuur. Het Rode Kruis is ondertussen met de stad in overleg om onderwijs aan te bieden aan de leerplichtige bewoners. Wellicht zal dat pas vanaf september gebeuren.