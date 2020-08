Eenrichtingsverkeer in Oostkerke-centrum blijft Mathias Mariën

27 augustus 2020

07u52 0 Damme Naar aanleiding van de werken in de Dammesteenweg werd in Oostkerke-centrum eenrichtingsverkeer ingevoerd. Als de gemeenteraad haar goedkeuring geeft, wordt deze maatregel definitief.

Verkeer in de Sint-Kwintensstraat blijft na de goedkeuring enkel toegankelijk vanaf de Hoekestraat naar de Monnikeredestraat. Het verkeer in de Processieweg enkel van de Monnikeredestraat naar de Sint-Kwintensstraat. De Sint-Guthagostraat is enkel toegankelijk vanaf de Processieweg. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor fietsers. Zij mogen in het centrum in beide rijrichtingen rijden.