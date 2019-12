Drie verdachten in de cel na woninginbraak in Moerkerke Siebe De Voogt

01 december 2019

11u48 0 Damme De Brugse onderzoeksrechter heeft drie Albanezen aangehouden op verdenking van een woninginbraak en poging tot inbraak in Moerkerke.

De verdachten werden zaterdag opgepakt bij een verkeerscontrole in Aalter. In hun wagen trof de politie verschillende spullen aan, die eerder op de dag gestolen waren bij een woninginbraak in Moerkerke. Volgens het parket komen de mannen, allen tussen 31 en 37 jaar oud, ook in aanmerking voor een poging tot inbraak in dezelfde buurt. Ze werden zaterdag aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter en verschijnen dinsdag een eerste maal voor de raadkamer. Die zal beslissen of hun aanhouding al dan niet met een maand wordt verlengd.