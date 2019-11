Drie Chileense verdachten opgepakt na inbraakpoging in Damme Siebe De Voogt

29 november 2019

21u30 0 Damme Drie Chilenen zitten in de cel op verdenking van minstens twee inbraken. De mannen werden woensdag opgepakt na een inbraak in Damme. Eerder hadden ze ook al feiten gepleegd in Maldegem.

Een burger merkte woensdag kort na de middag twee personen op die een woning in de Kronekalseide in Maldegem verlieten. Ze gedroegen zich volgens de getuige verdacht en stapten in een wagen met Franse nummerplaat, die kort nadien wegreed richting Brugge. Aan de woning trof de politie braaksporen aan. Kort na de vaststellingen liep bij de politiezone Damme/Knokke-Heist een melding binnen van een inbraakpoging in Damme. Het verdere onderzoek leidde de politie naar drie Chilenen van 32, 27 en 32 jaar oud. De mannen werden donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent en aangehouden.