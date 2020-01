Dorpsschooltjes zoeken vóór 1 februari kleuter(s) om toekomst veilig te stellen Mathias Mariën

13 januari 2020

17u03 0 Damme De Ooievaar in Damme is op zoek naar één extra kleuter om de toekomst van het schooltje veilig te stellen. Volgt de inschrijving niet voor 1 februari, moet De Ooievaar onherroepelijk dicht.

De Ooievaar is de nieuwe naam van ‘t Dambord. De school in het centrum van Damme kampt al enkele jaren met een leerlingentekort en vorig jaar leek het erop dat het de deuren zou moeten sluiten. Op 1 februari had de directie té weinig inschrijvingen, terwijl ze al in een genadejaar zaten. Minister Hilde Crevits gooide toen een reddingsboei en voorzag een extra genadejaar voor alle schooltjes die met een leerlingentekort kampen. Voor De Ooievaar leek er eerst geen probleem te zijn. Er waren voldoende inschrijvingen, maar met de kerstperiode veranderde één kleuter van school. In de kleuterklas zitten nu 9 leerlingen en dat is er net eentje te weinig. In de lagere school vormt zich geen probleem, al zijn extra inschrijvingen daar altijd welkom. Zowel de ouders als de leerlingen zelf kiezen specifiek voor de kleinschalige school en persoonlijke aanpak, dé troef van De Ooievaar. Op sociale media pakt de school uit met een leuke foto om de laatste kleuter over de streep te trekken. Het is bovendien niet het enige dorpsschooltje dat met sluiten wordt bedreigd. Ook ‘t Lisblommetje in Zwankendamme zoekt nog twee kleuters.