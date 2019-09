Dorpsschooltje neemt volledig nieuwe start en lijkt nú al gered Mathias Mariën

02 september 2019

17u36 0 Damme Feest in ‘De Ooievaar’ in Damme: de dorpsschool telt bij de start van het schooljaar 30 leerlingen en ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. Vorig jaar was de school nog met sluiten bedreigd en kon enkel een gunstmaatregel van minister Hilde Crevits (CD&V) het schooltje redden.

De school heette vorig jaar nog ‘t Dambord en was eigenlijk ten dode opgeschreven. De directie haalde de norm van 24 ingeschreven leerlingen in februari niet en had de moed eigenlijk al opgegeven. De gunstmaatregel betekende dan ook een volledig nieuwe start voor de dorpsschool in het centrum van Damme. Sterker nog: ze gingen zelfs verder onder een nieuwe naam - De Ooievaar. Bij de start van dit schooljaar staat de teller al op 30 leerlingen, waardoor er momenteel geen schrik heerst om de norm van 24 te halen in februari. Zowel de ouders als de nieuwe leerlingen zelf kiezen specifiek voor de kleinschalige school en persoonlijke aanpak. De toekomst van het schooltje lijkt zo gegarandeerd.