Dorpsschooltje gered door nieuwe inschrijving van kleuter: “Ook toekomst ziet er goed uit” Mathias Mariën

21 januari 2020

16u57 0 Damme Fantastisch nieuws voor de leerlingen en leerkrachten van de gemeentelijke basisschool De Ooievaar in Damme: de directie heeft een nieuwe kleuter ingeschreven, waardoor het schooltje gered is.

Vorige week zag de situatie er nog benard uit voor de dorpsschool. Op 1 februari moeten er 10 kleuters ingeschreven zijn, anders moet de school onherroepelijk dicht. De Ooievaar, vroeger ‘t Dambord, zit namelijk al in een extra genadejaar nadat er vorig jaar in februari al te weinig inschrijvingen waren. Minister Crevits gooide toen echter een reddingsboei naar de basisscholen die in hetzelfde schuitje zaten. Maar omdat er eind vorig jaar een kleuter van school veranderde, zaten ze in De Ooievaar toch weer met een tekort. “Volgende week start er echter een kleuter die pas is ingeschreven, waardoor de school is gered", bevestigt schepen Bart Desutter (CD&V). “Bovendien ziet ook de toekomst er goed uit. In september starten er een vijftal nieuwe kleuters. Dat is ook nodig, want er stappen ook drie kleutertjes over naar de basisschool." Het schooltje is gericht op kleinschaligheid en veel persoonlijke aandacht, wat voor heel wat ouders als een grote troef wordt aanzien.