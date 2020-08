Doorgaand verkeer +3,5 ton niet langer welkom in Moerkerke-centrum Mathias Mariën

27 augustus 2020

07u48 0 Damme Vanaf 1 oktober wordt doorgaand zwaar verkeer verboden in het centrum van Moerkerke.

Vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton zullen na de goedkeuring vanaf 1 oktober tussen de Weststraat en de Leopoldsvaart-Oost verplicht door Moerkerkebrug en de Middelburgsesteenweg naar Jacxensbruggen of omgekeerd moeten rijden. Zwaar verkeer die moet laden of lossen, blijft wel toegelaten in het centrum.

Zware voertuigen die niet in het centrum van Moerkerke moeten laden of lossen, zullen de Vissersstraat, de Nieuwdorpstraat en het deel van de Middelburgsesteenweg tussen de Vissersstraat en Moerkerkebrug niet meer mogen inrijden. Borden aan de rand van het centrum zullen de chauffeurs hierop attent maken.

