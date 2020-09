Donny Dewulf geeft met Sijsele in de Beker van België Latem-De Pinte partij: “Elke training en wedstrijd nodig om aan details te werken” Bjorn Vandenabeele

15 september 2020

10u29 0 Damme Basket Sijsele won afgelopen weekend van Sprimont voor de poulefase van de Beker van België en wil dat tegen Latem-De Pinte best nog eens overdoen. Nieuwkomer Donny Dewulf wil zich goed inwerken zodat het team tegen de start van de competitie in Top Division Two kan knallen.

“De bekerwedstrijden zien wij als een deel van onze voorbereiding, we kennen de tegenstander niet maar daar ligt onze focus ook niet op”, klinkt het bij Donny Dewulf. “We gaan uit van onze eigen sterktes en tijdens de wedstrijd letten we vooral op onze werkpunten zodat het vlot draait tegen dat het seizoen begint. Daarmee wil ik niet zeggen dat we niet voor de winst spelen, als de overwinning erin zit gaan we daar zeker voor!”

“We zitten met een intensieve voorbereiding maar die loopt tot nu toe redelijk vlot. Elke training kunnen we goed gebruiken om alles nog wat in detail te bespreken en om ook de spelers beter te leren kennen. Ondertussen hebben we al enkele wedstrijden gespeeld, zowel tegen ploegen van een hoger als een lager niveau. Elke wedstrijd zien wij puur als voorbereiding, tijdens de wedstrijd proberen we te werken aan onze werkpuntjes zodat het allemaal wat vlotter verloopt. Het is ook nog wat zoeken naar elkaars spel tussen de spelers maar daarvoor hebben we die wedstrijden precies in de voorbereiding.”

Hoge ambities na degradatie

“Sijsele is een zeer ambitieuze club, maar om nu al een doel uit te spreken is het nog veel te vroeg. Zo hoog mogelijk eindigen is het belangrijkste maar om effectief een plaats te zeggen moeten we zien hoe het seizoen verloopt en pas na een tijdje kunnen we echt onze ambities uitspreken.

“Op dit moment zijn er ook nog heel veel vragen over het coronavirus en teamsport. Zelf hoop ik dat het seizoen kan doorgaan maar aangezien we nog steeds in een stijgende lijn zitten qua besmettingen betwijfel ik het. Van zodra één persoon van de ploeg besmet raakt moeten we ons testen en in quarantaine. Hoe kunnen we dan nog deftig trainen of voorbereid zijn op de wedstrijden?”

“De herfst en winter staan ook voor de deur en dit zijn de maanden waar de meeste zieken vallen. Waar zal de grens getrokken worden? We hebben als team duidelijke richtlijnen gekregen van de Club Sijsele en die respecteren. Er wordt vaak ook duidelijk gemaakt dat we moeten opletten wat we doen in ons privéleven.”