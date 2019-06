Dit wordt de nieuwe toegangsweg richting Damme, inclusief nieuw plein Mathias Mariën

27 juni 2019

17u45 0 Damme De toegangsweg tot Damme-centrum vanuit Dudzele of Koolkerke wordt mooier en veiliger. Het stadsbestuur, de Vlaamse Landmaatschappij en de Provincie West-Vlaanderen zullen er de volgende maanden 820.000 euro investeren in de aanleg van een nieuw fietspad, het vernieuwen van de rijbaan en de heraanleg van de middenwal van de historische stadswallen. Ter hoogte van Dammebrug wordt een bijkomend pleintje gecreëerd waar fietsers even wat tijd kunnen nemen.

Het fietspad tussen Damme en de Koolkerkesteenweg is dringend aan vernieuwing toe. Het fietspad dat van de rijweg wordt afgescheiden door een haagje is er volgens de huidige normen smal. Twee fietsers kunnen er elkaar nog maar moeilijk passeren. Daarom komt er over een afstand van 900 meter een nieuwe vrijliggend tweerichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Dichter bij het centrum wordt de rijweg voor het autoverkeer vernieuwd. De nieuwe weg wordt in kasseien aangelegd. Dit sluit nauwer aan bij het historisch karakter van de Damme. Voor de fietsers wordt een vlakke fietscomfortstrook voorzien.

Poorteffect

Als bijkomende snelheidsremmer wordt de middenwal van de stadswallen heraangelegd. Hierdoor zal een poorteffect ontstaan. De wal is ruim 2 meter hoog. Voortaan zal het natuurgebied waar de wal deel van uitmaakt ook te voet veilig bereikbaar zijn. Wie het natuurgebied wil overschouwen, zal even kunnen uitwijken op het nieuwe houten panoramaplatform dat naast het nieuwe fietspad wordt aangelegd. “De indruk van een stad start al bij het naderen”, verduidelijkt burgemeester Joachim Coens. “Met deze vernieuwing willen we een echte toegang tot het centrum creëren. Het is een investering die we doen met respect voor het cultuurhistorische en de aanwezige natuurwaarden.” Ook de aansluiting van de Dammesteenweg op Dammebrug wordt vernieuwd. Het keuvelhoekje op het kruispunt waar nu een bankje staat, wordt in samenwerking met het provinciebestuur vernieuwd tot een pleintje met nog meer aandacht voor rust en onthaasting.

15 maart

De werken aan de Dammesteenweg starten nog tijdens de zomer. Tijdens de werken aan het fietspad, kan alle verkeer gewoon door. Pas ten vroegste half september wordt de rijweg opgebroken en zal het autoverkeer moeten omrijden. De werken zullen te laatste eindigen, bij de start van het broedseizoen op 15 maart. De horecazaken langs de Dammesteenweg blijven tijdens de werken bereikbaar.