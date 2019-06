Dit is de mooiste bijentuin van Vlaanderen: Damme sleept begeerde titel in de wacht Mathias Mariën

02 juni 2019

13u11 0 Damme De stad Damme heeft de mooiste buientuin van Vlaanderen. Dat werd zondagochtend bekendgemaakt bij de opening van de ‘Week van de Bij’ in Gent.

Het stadsbestuur stelde alles in het werk om de titel in de wacht te slepen en toverde de tuin achter de bibliotheek in Sijsele om tot een waar bijenparadijs. Alle bloemen en planten staan er in functie van de bij. Peter van het project is chocolatier Dominique Persoone, de bekendste inwoner van Damme. “We willen alle medewerkers, partners en sponsors bedanken voor hun inzet", klinkt het bij het stadsbestuur. Damme haalde het in de wedstrijd van het Oost-Vlaamse Beveren. De bijentuin in Sijsele zal tegen de zomer volop in bloei staan en op die manier nog mooier worden.