Dierententoonstelling ‘Hier een dier, daar een dier, overal een dier!’ hele maand in bibliotheek Mathias Mariën

30 januari 2020

09u13 0 Damme Dieren spreken altijd tot de verbeelding bij kinderen. Maar ook vele volwassenen blijven gefascineerd door de wereld van de dieren. Kunstenares Micheline Vandervreken laat dieren tot leven komen in papier-maché. Van 1 tot en met 29 februari 2020 stelt ze tentoon in de bibliotheek in Sijsele.

Vandervreken dompelt jong en oud onder in haar fantasiewereld. Ze bouwde negen taferelen, volledig in papier-maché. In de taferelen hebben uiteraard dieren de hoofdrol, zoals een beer op een scooter of een olifant die musiceert.Tijdens de tentoonstelling presenteert de bibliotheek haar collectie prentenboeken met dieren: boeken om zelf te lezen of om voor te lezen.

In 2017 was Micheline Vandervreken al in de bibliotheek te gast met haar feeërieke sprookjestentoonstelling die toen op heel veel belangstelling kon rekenen. Van 1 februari tot 29 februari tijdens de openingsuren van de bibliotheek, Eikelberg 1, 8340 Damme. Info: www.michelinevandervreken.be