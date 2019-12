De simpele verklaring achter de opvallend groene jas van informateur Joachim Coens: “Vorig jaar droeg hij een donkerblauwe, nu is het deze” Mathias Mariën

11 december 2019

16u52 0 Damme De opvallend groene jas van kersvers informateur Joachim Coens (CD&V) blijft over de tongen rollen. Ondertussen blijkt dat de burgemeester van Damme de mantel niet zelf koos. “Hij heeft die ook al een jaar”, zegt zijn vrouw.

Neen, veel details wil de familie Coens niet kwijt over de jas die plots een hot item werd. De reden? Op vrijwel elke foto draagt de informateur en voorzitter van CD&V dezelfde opvallende mantel. Een merk of prijs wordt in het midden gelaten. Liever praten ze - terecht - over inhoud en de regeringsvorming. Het enige wat wél zeker is: Coens heeft de jas al meer dan een jaar en koos die niet zelf. Het was een keuze van zijn echtgenote. In zijn kleerkast hangt ook nog een donderblauw exemplaar die Coens vooral vorig jaar droeg.