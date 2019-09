Damse speelpleinwerking zwaait zomer uit

met aandacht voor pleegzorg

Mathias Mariën

02 september 2019

17u43 0 Damme De Damse stedelijke speelpleinwerking heeft met de traditionele slotdag een punt gezet achter de zomer. Van deze trefdag werd gebruik gemaakt om pleegzorg onder de aandacht te brengen. Elke deelnemer kreeg bij het huiswaarts keren een frisbee met het logo van pleegzorg mee. De Damse speelpleinwerking bereikte dit jaar ruim 2.000 kinderen. 35 animatoren zetten zich tijdens de twee vakantie vol enthousiasme voor hen in.

“Iedereen een aangename vakantie bezorgen is een doelstelling van onze speelpleinwerking”, licht burgemeester Joachim Coens toe. “Pleegouders zetten zich dan weer in om kinderen en tieners een aangename jeugd te bezorgen”. Tijdens de slotdag ontmoetten beiden elkaar. Het stadsbestuur heeft met Pleegzorg West-Vlaanderen een duurzame samenwerking op poten gezet om pleegzorg op een laagdrempelige manier bekend te maken bij haar inwoners. “Het is belangrijk de taboesfeer te doorbreken en het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg als hulpverlening te vergoten. Met deze actie willen we ook kandidaat-pleeggezinnen bereiken.”

Stad Damme engageert zich als pleegzorggemeente om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen een warme thuis te bieden om zich verder te ontplooien en hun welzijnskansen te verhogen. Vandaag zijn er al meer dan 4 000 pleeggezinnen in Vlaanderen. “In Damme zijn er 4 pleeggezinnen die samen 7 pleegkinderen of -gasten opvangen”, weet schepen Eveline Van Quekelberghe. “Pleeggezin worden is een heel mooi engagement maar is niet vanzelfsprekend. Er komt heel wat bij kijken. Pleeggezinnen kunnen extra steun zeker gebruiken en ook de dienst voor pleegzorg verwelkomt graag een duwtje in de rug in haar zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen.”

Op het einde van de slotdag van de speelpleinwerking kregen de kinderen en animatoren een frisbee met het logo van pleegzorg mee naar huis. Pleegzorg zal op die manier thuis ook nog wat onder de aandacht komen.