Damse kunstenaars ontdekken met de fiets Mathias Mariën

18 oktober 2019

07u57 0 Damme Kunstwerkt organiseert in het weekend van 18 tot 20 oktober de zestiende editie van het project Buren bij kunstenaars – Open-atelierdagen. Stad Damme ondersteunt dit project met de ontwikkeling van een unieke fietsroute en het gratis ter beschikking stellen van haar infrastructuur.

Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019 stellen honderden amateur- en professionele kunstenaars hun atelierdeuren gratis open voor het grote publiek. Het aanbod is zeer gevarieerd: beeldhouwkunst, design, fotografie, glas, grafiek, grafische vormgeving, juweel, keramiek, kalligrafie, multimedia, schilderkunst, tekenkunst, textiel,… “Buren bij Kunstenaars moet ons stimuleren om bij elkaar op bezoek gaan om zo elkaars artistiek talent te ontdekken”, weet burgemeester Joachim Coens. “Dat er elk jaar meer kunstenaars deelnemen toont bovendien aan dat Damme meer dan ooit een plek is waar mensen kunnen onthaasten en de tijd vinden om zichzelf creatief te uiten.” In Damme nemen er meer dan 40 kunstenaars deel zowel individueel of in groep. Het stadsbestuur biedt hen gratis onderdak in de stedelijke infrastructuur aan. Daarnaast ontwikkelde de stad opnieuw een grondplan. Op het plan staat een fietsroute die de kunstliefhebbers via de charmante Damse wegen tot bij alle deelnemers brengt.