Damse Boekenmarkt verhuist tijdelijk naar tuin van Sint-Janshospitaal Bart Huysentruyt

07 augustus 2020

16u56 0 Damme De maandelijkse boekenmarkt in Damme zal op zondag 9 augustus plaatsvinden in de tuin van het Sint Janshospitaal in plaats van op de Markt. De organisatie kan er coronaveiliger worden georganiseerd.

De voorschriften om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, treffen ook de maandelijkse boekenmarkt in Damme. De maatregelen leggen onder meer een ruimere spreiding van de kramen, een verplichte looprichting en het tellen van het aantal aanwezigen op. Om hieraan tegemoet te komen, verhuist de boekenmarkt naar de tuin van het voormalige Sint-Janshospitaal. Die is bereikbaar via het kerkplein. Voor alle bezoekers wordt ontsmettingsmiddel voor de handen voorzien.