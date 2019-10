Damse bibliotheken organiseren verwendag Mathias Mariën

11 oktober 2019

07u12 0 Damme Op zaterdag 12 oktober organiseert de bibliotheek in Damme een verwendag met drankje, een hapje, een gezellige sfeer, gratis workshops en uiteraard een mooie collectie.

Onder de naam Stitches and Poetry combineert de Brugse Ann Benoot haar passie voor poëzie en creatief handwerk door gedichten te borduren op linnen kledij en recycled tote bags. Op de verwendag stelt ze enkele van haar creaties tentoon. Wie geïnteresseerd is kan om 14 uur en 15.30 uur zelf aan de slag gaan om een kleine haiku op een stuk stof te borduren. Je hoeft geen borduur- of naai-ervaring te hebben omdat er enkel een basissteek gebruikt wordt. Ook de Brugse kalligraaf en letterkunstenaar Yves Leterme komt langs om voor bezoekers persoonlijke boekenleggers te ontwerpen. Creatievelingen mogen ook zelf aan de slag. Hij helpt je op weg. Verder is de Damse scrabble-club Scradam te gast in de bib en kan er gepuzzeld worden. Scradam zorgt voor doorlopende scrabble-demo’s. Een unieke gelegenheid om dit letter- en woordspel te (her)ontdekken. Het bibteam trakteert de bezoekers op zelfgebakken taart en lokale hapjes en drankjes. Alle activiteiten zijn gratis. Voor de borduurworkshop reserveer je wel best vooraf je plaats. Op donderdag 17 oktober van 16 uur tot 18 uur trakteert de bib de bezoekers van Oostkerke met een drankje en een hapje.