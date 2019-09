Damse auteur brengt 75 jaar na de Slag om ‘t Molentje boek uit over de geschiedenis Mathias Mariën

05 september 2019

12u57 0 Damme 75 jaar na de Slag om ‘t Molentje in Moerkerke komen nog steeds nieuwe inzichten naar boven. Samen met gekende getuigenissen en informatie heeft Caroline Terryn die gebundeld in de nieuwe publicatie ‘De Slag om ’t Molentje, Moerkerke 13 en 14 september 1944’, uitgegeven door de Heemkundige kring ’t Zwin Rechteroever.

“Het boek gaat onder meer dieper in op het strategische van de slag, het verloop ervan en het leed bij de lokale bevolking”, vertelt de auteur. “ Het boek kost 15 euro en is te koop in het Museum in de kerk (MIK) in Moerkerke op donderdagvoormiddag en bij Visit Damme, Supermarkt Moerkerke en het For Freedom Museum. “De vorige publicatie over de Slag dateerde al van 1983. We dachten dat dit het ideale moment was om een nieuwe publicatie op de markt te brengen”, aldus Caroline.