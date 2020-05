Dammesteenweg vanaf donderdag weer toegankelijk Mathias Mariën

05 mei 2020

11u00 0 Damme De Dammesteenweg, één van de belangrijkste toegangswegen richting Damme, opent donderdag opnieuw voor het verkeer.

De opening betekent het einde van zeven maanden werken. De heraanleg van de weg kende bovendien heel wat vertraging. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de signalisatie. Het project is een samenwerking tussen het stadsbestuur, de Vlaamse Landmaatschappij en de Provincie West-Vlaanderen. Er wordt 820.000 euro geïnvesteerd in de aanleg van een nieuw fietspad, het vernieuwen van de rijbaan en de heraanleg van de middenwal van de historische stadswallen. Ter hoogte van Dammebrug wordt bovendien een bijkomend pleintje gecreëerd waar fietsers even wat tijd kunnen nemen. De nieuwe weg wordt deels in kasseien aangelegd. Dit sluit nauwer aan bij het historisch karakter van de Damme. Voor de fietsers wordt een vlakke fietscomfortstrook voorzien die bovendien veel breder is dan voorheen.