Dammenaars brengen leven van familie Vermicelli tot leven tijdens theatervoorstelling Mathias Mariën

07 oktober 2019

06u43 0 Damme Het podium van de Cultuurfabriek wordt op 2 en 3 november gevuld met de bijzondere voorstelling van en door Dammenaars. De muzikale artistieke inclusieve theatervoorstelling over het leven van de familie Vermicelli in 1973 wordt gebracht door het Dagcentrum Oranje, Oxfam Wereldwinkel en een groep enthousiaste Dammenaars. Het Cultuurplatform Speling coördineerde de samenwerking onder te noemer Krachttoer. De voorstelling wordt gecombineerd met een interactieve expo.

Krachttoer wil een antwoord brengen op de verbrokkelende sociale cohesie. De initiatiefnemers zien in theater een bron voor de herwaardering van het sociale weefsel. Een centraal actiepunt daarbij is het bevorderen van de participatiekansen van maatschappelijk kwetsbare groepen. Speling klopte met deze uitdaging aan bij Stad Damme. Het stadsbestuur sprong mee op de kar. De voorstelling wordt gebracht door een ploeg van 60 acteurs en medewerkers. De repetities en de decorbouw zijn volop bezig. Het thema toegankelijkheid wordt in het stuk benaderd vanuit zijn inclusieve betekenis. Fysieke barrières, mentale beperkingen en emotionele weerstand worden overwonnen. Actrice Tania Van der Sanden is meter van het project. Zij zal voorafgaand aan de première haar engagement voor het project toelichten.

Oproep interactieve expo

Binnen het project wordt ook interactieve expositie rond de Jaren ’70 opgezet. Dat is de periode waarin het theater zich afspeelt. Daarom wordt een oproep gelanceerd naar de Dammenaars om een souvenir, een attribuut of een herinnering uit de jaren ’70 te bezorgen aan Oxfam Wereldwinkel. De expo zal al deze objecten samenbrengen. De tentoonstelling wordt vanaf 28 oktober opgebouwd in de Cultuurfabriek. De expo blijft staan tot 5 november. Om het theaterproject en de expo in de kijker te plaatsen, heeft voormalig stadskunstenaar Johan Six samen met de atelierwerking van Oranje een installatie ontworpen die aansluit bij de woelige en dynamische samenstelling van het gezin Vermicelli, de protagonisten van de voorstelling. Die installatie staat vanaf 30 september op het grasperk voor de Cultuurfabriek.

Tickets

De voorstellingen van Wijland vinden plaats op zaterdag 2 november 20 uur en op zondag 3 november om 15 uur in de Cultuurfabriek. Tickets kosten 12 euro (9 euro voor -25j en groepen) en zijn verkrijgbaar via www.damme.be/webshop of aan de UiTbalie, Stationsstraat 22, 8340 Sijsele, T 050 28 84 55. De expo is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de Cultuurfabriek.