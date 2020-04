Damme zet na coronacrisis nog meer in op ‘trage wegen’ en vraagt inwoners te helpen om alles in kaart te brengen Mathias Mariën

27 april 2020

08u39 0 Damme Stad Damme is al een tijd bezig met inventaris van trage wegen, maar vraagt nu haar inwoners om hulp bij de opmaak van haar trage wegenplan. Trage wegen zijn smalle paden tussen de velden en woningen om zich te voet of met de fiets te kunnen verplaatsen. Nu veel mensen aan het wandelen zijn gegaan in de eigen omgeving, wil de stad graag vernemen wat de toestand van de wegen is en welke verbindingen nog effectief worden gebruikt of welke nuttig zouden zijn. Het plan past ook in de visie om Damme te laten evolueren tot een onthaaste stad, slow city.

“We zijn al een tijdje bezig met de inventaris van de trage wegen”, zegt burgemeester Joachim Coens. “Op het plan worden bestaande buurtwegen, kerkwegels, wandelpaden, doorsteken en verbindingen in kaart gebracht. Het betreft soms gekende fiets- en wandelroutes maar ook minder gekende paadjes. We willen die wegen die effectief om functionele of recreatieve reden nog worden gebruikt opwaarderen. Zij dragen immers bij tot het onthaasten. We willen ook kijken naar nuttige nieuwe verbindingen”

Veel trage wegen staan op de Atlas der Buurtwegen uit 1841. Maar door de opkomst van het gemotoriseerd verkeer, zijn er vele in onbruik geraakt. Sommige paden zijn dan ook opgegaan in het landschap of zijn door de uitbreiding van de dorpskernen opgeslorpt. Het Damse stadsbestuur wil ervoor zorgen dat de paden die vandaag functioneel zijn of recreatief interessant zijn open blijven. Trage wegen kunnen immers bijdragen tot het succes van hoevewinkels of het overleven van horecazaken. Ook toeristisch-recreatief hebben ze een meerwaarde. Veel bezoekers genieten van een fietsen of wandelen weg van de drukke wegen. De stad zal onderzoeken hoe de opwaardering van de trage wegen in harmonie kan gebeuren met de landbouwactiviteiten. Tevens wil ze nieuwe nuttige verbindingen in kaart brengen en op hun haalbaarheid bekijken.

Suggesties en opmerkingen over de trage wegen in Damme zijn welkom op mobiliteit@damme.be.