Damme zet jeugdboekenmaand feestelijk in Mathias Mariën

03 maart 2020

09u52 0 Damme Stad Damme zet op zaterdag 7 maart van 13 tot 17 uur de jeugdboekenmaand feestelijk in. In de hoofdbib in Sijsele wordt het jonge volkje nog meer dan anders verwend.

De kinderen worden geprikkeld om via allerhande activiteiten hun creatieve zelf te ontdekken. De hele bib werkt onder leiding van Lappie Lapstok ook samen aan een eigen kunstwerk. Het wordt een kunstwerk van gaas en gerecycleerde, gekleurde touwen. Kom jij ook een handje helpen? Een andere activiteit is ‘action painting’ meet een slazwierder en verf. De Jeugdboekenmaand in het thema van kunst loopt de hele maand maart. We hebben het over hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert. Over waarnemen – in de zin van kijken, maar ook in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit te drukken, of dat nu jezelf, een idee, gedachte, een gevoel, een sfeer of nog iets anders is. Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet iets in beweging. Het trekt je verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het triggert de nieuwsgierigheid. Het zet je aan het denken.