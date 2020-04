Damme wenst broedersteden veel moed in brief Mathias Mariën

01 april 2020

09u32 0 Damme Burgemeester Joachim Coens heeft namens het stadsbestuur en alle inwoners van Damme een brief geschreven naar Jodoigne, Seyssel-Ain (Frankrijk), Seyssel-Haute Savois (Frankrijk) en Damme-Oldenburg (Duitsland) om de inwoners van deze steden waarmee Damme een verbroederingsband heeft, tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken.

“Net als de Dammenaars hier, zijn ook de inwoners in Wallonië, Frankrijk en Duitsland onderworpen aan restricties om het COVID-19-virus in te dijken. Tussen de verschillende steden vinden regelmatig uitwisselingen plaats. Door de corona-crisis is alvast de komst van de Duitse delegatie in juni geannuleerd”, zegt Coens. De Damse burgemeester drukt in de brieven de wens uit dat de bewoners van de steden de moed hebben om de maatregelen na te leven en gezond kunnen blijven. Hij hoopt dat er daardoor snel weer ruimte zal zijn voor ontmoeting.