Damme verdeelde al 500 filters onder haar bewoners Mathias Mariën

15 mei 2020

20u13 0 Damme Stad Damme verdeelde deze week al 500 filters om te gebruiken in een zelfgemaakt mondmasker. Volgende week gaat de verdeling verder. Inwoners die overdag de filters niet kunnen afhalen, kunnen woensdagavond gebruik maken van de avondopening. De vraag naar mondmaskers is opvallend kleiner. Er registreerden zich nog maar 239 personen die een masker wensen. De stad hoopt voor eind mei alle inwoners te bedienen.

Stad Damme werkt voor de verdeling met een registratiesysteem zodat de mensen die het materiaal echt nodig hebben en zullen gebruiken, het snelst worden bediend. Zowel de filters als de door de stad bestelde mondmaskers worden immers in fasen bij de stad geleverd.

“Zowel de registratie als het afleveren verloopt vlot”, stelt burgemeester Joachim Coens vast. “De registratie via het e-loket en de telefonisch onthaal van het Sociaal Huis verloopt vlot. We hebben voldoende filters op voorraad om de vraag bij te benen. Bij de mondmaskers is het verhaal anders. Daar verwachten we spoedig onze 6000 bestelde herbruikbare maskers. Het verdelen gebeurt via het administratief centrum in Moerkerke en het Sociaal Huis in Sijsele. Bij het afhalen stellen we vast dat veel buren en families elkaar helpen.”

Stad Damme zet resoluut in op herbruikbare mondmaskers. “Toen bekend werd dat mondmaskers deel zouden uitmaken van de exit strategie, wisten we dat al veel mensen aan het naaien waren”, licht burgemeester Joachim Coens de visie van de stad toe. “We hebben bewust gekozen om een voldoende grote strategische voorraad aan te kopen. Het belangrijkste is dat iedereen die een herbruikbaar mondmasker wil dragen er zo snel mogelijk kan over kan beschikken. We lijken in dat opzet te slagen. Chirurgische maskers bestellen, was en is voor ons uit den boze. Die maskers blijven wij voorbehouden voor de zorg. Stel je voor dat er een heropflakkering komt. Bij het bepalen van onze strategie hielden we ook rekening met de bestelling van de federale overheid. Iedereen zal daardoor uiteindelijk over minstens 1 herbruikbaar masker met filter beschikken.”

Dammenaars kunnen zich nog altijd registreren via www.damme.be/mondmaskers of 050 67 28 40.