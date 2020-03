Damme steunt hulpverleners terwijl drone van VTM Nieuws en HLN overvliegt Bart Huysentruyt

22 maart 2020

14u55 0 Damme Damme heeft zaterdag massaal hulpverleners gesteund toen de drone van VTM Nieuws en HLN over de gemeente vloog. Nu we allemaal moeten binnenblijven voor de goede zaak, onze eigen gezondheid, willen wij van VTM Nieuws en HLN ook graag ons steentje bijdragen.

Daarom sturen wij elke dag een drone de lucht in. Zaterdag vloog hij over Damme. Blijf vooral in uw kot, maar als u ons hoort overvliegen, wuif dan naar de camera, in de tuin, op uw balkon, vanuit uw raam. Via spandoeken, boodschap gemaaid in het gras, een dansje. In zagen we leuke boodschappen van kijkers en lezers. De komende dagen vliegt de drone over andere Vlaamse gemeenten.

Hieronder kan u de voorgaande dronebeelden herbekijken: