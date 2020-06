Damme stelt mondmaskers ter beschikking van haar inwoners Mathias Mariën

05 juni 2020

13u01 0 Damme Het Damse stadsbestuur heeft haar bestelling stoffen herbruikbare mondmaskers ontvangen. Vanaf nu kunnen inwoners die het masker zullen dragen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan een masker afhalen op vier plaatsen.

De voorbije weken konden inwoners van Damme zich registreren om een mondmasker te krijgen tot er voldoende beschikbaar zouden zijn. De levering van haar bestelling bleef echter uit. De stad ontving wel kleinere hoeveelheden mondmaskers. Die werden onmiddellijk ter beschikking gesteld van enkele prioritaire doelgroepen zoals de abonnees van het openbaar vervoer en de leerlingen, studenten en lesgevers. “Nu onze bestelling is geleverd, kunnen meteen alle Dammenaars die een mondmasker willen dragen erom komen”, zegt burgemeester Joachim Coens.

Inwoners kunnen de maskers afhalen in de hoofdbibliotheek, het Sociaal Huis, het administratief centrum en Toerisme Damme. Het Sociaal Huis en het administratief centrum zijn hiervoor elke werkdag van 9 tot 12 uur geopend. De diensten in deze gebouwen werken nog op afspraak. Op zaterdag 6 juni tussen 9 en 12 uur openen de twee gebouwen speciaal voor de verdeling.

“Wij verdelen niet actief”, licht burgemeester Joachim Coens de visie van de stad toe. “We willen niet dat mondmaskers op of in een kast belanden. Wie ze nu niet nodig heeft, kan er bij ons in de toekomst nog omkomen. De maskers die niet onmiddellijk worden opgehaald, houden we bij als strategische voorraad voor het geval er een nieuwe uitbraak zou komen. Ook voor onze zorgverleners hebben we als stad een strategische voorraad met beschermingsmateriaal aangelegd.”